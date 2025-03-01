انتبه.. 3 أماكن في الجسم تكشف إصابتك بمرض صامت يهدد حياتك

كتبت- أسماء العمدة:

توجد العديد من الأمراض المعروفة باسم "القاتل الصامت"، لأنها قد لا تُسبب أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، ما يُؤخر اكتشافها وعلاجها، ومع ذلك، يمكن أن تظهر علامات خفية في أماكن مُحددة بالجسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Healthline، هناك 3 أماكن في الجسم قد تُشير إلى وجود مرض صامت.

برودة القدمين

ربما تكون برودة القدمين المزمنة علامة على ضعف الدورة الدموية، الذي قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكوليسترول أو مرض الشريان المحيطي، ويُؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تضييق الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم إلى الأطراف، بما في ذلك القدمين.

أما مرض الشريان المحيطي، فهو حالة تُصيب الشرايين التي تُغذي الأطراف السفلية، ما يؤدي إلى انسدادها وتقليل تدفق الدم، وقد تترافق برودة القدمين مع أعراض أخرى مثل تساقط شعر الساقين والقدمين، وتنميل الساقين والقدمين، وتشقق أظافر القدمين، وصعوبة التئام جروح الساقين والقدمين، وازرقاق الساقين والقدمين.

تورم القدمين والكاحلين والساقين

وقد يكون التورم في هذه المناطق علامة على مشاكل في القلب، إذ يُشير إلى أن القلب لا يعمل بكفاءة لضخ الدم، ما يُؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية، ويُعرف هذا التورم طبيًا باسم "الوذمة"، كما قد يكون التورم علامة على مشاكل في الكلى أو الكبد أو الأوردة.

تغيرات في أظافر القدمين

تشقق الأظافر: علامة على نقص التغذية أو مشاكل في الغدة الدرقية.

تغير لون الأظافر: يُشير اصفرار الأظافر إلى مشاكل في الكبد أو الرئتين، بينما يُشير ازرقاق الأظافر إلى نقص الأكسجين في الدم.

ظهور خطوط أو انحناءات في الأظافر: تُشير إلى مشاكل صحية مختلفة مثل الصدفية أو أمراض القلب.

الألم أو التشنجات في الفخذين والساقين

ويُشير الألم أو التشنجات في الفخذين أو عضلات الساق أو الوركين إلى مرض الشريان المحيطي (PAD)، إذ يُؤدي تضيق الشرايين في هذه المناطق إلى تقليل تدفق الدم، ما يُسبب الألم والتشنجات، خاصة عند المشي أو ممارسة الرياضة، وأحيانا تترافق هذه الأعراض مع خدر أو ضعف في الساق، وعدم وجود نبض أو ضعف في الساقين أو القدمين، ولمعان بشرة الساقين.

اقرأ أيضا:

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

برج فلكي يودع الفقر في مارس.. هل أنت المليونير القادم؟

لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"