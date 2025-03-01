تظهر على الابتسامة.. علامة تدل على أخطر مرض نفسي

كتب- أحمد الضبع:

أوقات العطلات والأعياد من مواسم الفرح والاحتفال، لكن الضغوط النفسية التي يواجهها البعض تجبرهم على التظاهر بالسعادة، رغم معاناتهم في صمت.

في هذا الوقت من السنة، يعاني العديد من الأشخاص من الاكتئاب المبتسم، وهو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين يخفون مشاعرهم الحزينة وراء ابتسامة مزيفة.

فيما يظهر هؤلاء الأشخاص وكأنهم يعيشون حياة طبيعية ويبدون في غاية السعادة خلال المناسبات الاجتماعية والعائلية، إلا أن الواقع يختلف، فهم يواجهون صراعات داخلية مع مشكلات نفسية قد تصل إلى مراحل خطيرة من الاكتئاب، بينما يواصلون التظاهر بالفرح.

وأوضحت المدربة في مجال الصحة العقلية أنيتا جوهيل ثورب أنه "رغم أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يظهرون وكأنهم يتمتعون بالسيطرة على حياتهم، فإنهم في الواقع يعانون بصمت ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية من خلال التظاهر بالسعادة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

علامات الاكتئاب المبتسم

على الرغم من أن الجميع يشعر بالإرهاق في نهاية العام، إلا أن الشخص الذي يعاني من "الاكتئاب المبتسم" قد يبدو أكثر تعبًا، خاصة أن الحفاظ على ابتسامة مزيفة يتطلب الكثير من الطاقة.

الصداع وآلام البطن

يكون الشعور بالصداع أو آلام المعدة من الأعراض الجسدية التي تظهر نتيجة للتوتر النفسي الكامن وراء الابتسامة المصطنعة.

الإفراط في تناول الطعام

بينما يميل الجميع إلى تناول كميات أكبر من الطعام في العطلات، قد يفرط بعض الأشخاص في تناول الطعام كوسيلة للهروب من مشاعرهم السلبية.

الشعور بثقل الجسم

إذا بدا الشخص عاجزًا عن النهوض أو القيام بالأنشطة اليومية البسيطة، فقد يكون هذا نتيجة للشعور بالتعب العاطفي والنفسي.

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