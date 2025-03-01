المضاعفات خطيرة.. فيتامين نقصه يتسبب في شعورك بالحزن المستمر

كتبت- آلاء نبيل:

يعتقد بعض الأشخاص أن نقص بعض الفيتامينات في الجسم يؤثر على الصحة، ولكن الكثير منهم يجهلون أن بعضها يؤثر أيضًا على الحالة المزاجية، مثل فيتامين د.

وبحسب ما ذكره موقعي Journal of Affective Disorders، National Institutes of Health (NIH)، وMayo Clinic، توجد علاقة قوية بين نقص فيتامين د والاكتئاب الذي يؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، وتعتمد هذه العلاقة على عدة عوامل، منها:

1- مستقبلات فيتامين د في الدماغ:

يحتوي الدماغ على مستقبلات لفيتامين د، ما يشير إلى أن هذا الفيتامين يلعب دوراً في تنظيم المزاج والسلوك.

2- تأثير فيتامين د على الناقلات العصبية:

نقص فيتامين د يؤثر على مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما مسؤولان عن تنظيم المزاج.

3- الالتهاب:

يرتبط نقص فيتامين د بزيادة الالتهاب في الجسم، والذي بدوره قد يساهم في ظهور أعراض الاكتئاب، ومنها التوتر والقلق.

أعراض نقص فيتامين د التي تؤثر على الحالة المزاجية

الشعور بالاكتئاب

يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د غالباً بالإحباط واليأس وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها سابقاً.

التعب والإرهاق

يؤدي نقص فيتامين د إلى الشعور بالتعب المستمر وقلة الطاقة، ما يؤثر على الحالة المزاجية.

الشعور بالقلق والتوتر

يرتبط نقص فيتامين د أيضًا بزيادة الشعور بالقلق والتوتر.

صعوبة في التركيز

يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د صعوبة في التركيز والانتباه.

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