احذر.. الاستيقاظ ليلا قد يعرضك للإصابة بمرض خطير

الاستيقاظ ليلاً هو أمر شائع يعاني منه الكثير من الناس في مختلف الأعمار قد يكون الأمر مزعجاً ويؤثر على جودة النوم، ولكنه لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة، ولكن في بعض الحالات، قد يكون الاستيقاظ المتكرر أو المستمر ليلاً علامة على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم وعلاج.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة ميدكال إكسبريس، مع التقدم في العمر، تتغير أنماط النوم وقد يصبح الاستيقاظ ليلاً أكثر شيوعاً.

الحاجة إلى التبول

قد يستيقظ الشخص ليلاً بسبب الحاجة إلى التبول، خاصة إذا كان يشرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم.

النوم الخفيف

بعض الأشخاص لديهم نوم خفيف وقد يستيقظون بسهولة بسبب أي ضوضاء أو حركة.

أسباب صحية قد نعرضك للإصابة بمرض خطير

الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم يجعل الشخص يواجه صعوبة في النوم أو البقاء نائماً.

انقطاع النفس النومي

انقطاع النفس النومي هو حالة يتوقف فيها الشخص عن التنفس بشكل متكرر أثناء النوم.

متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين هي حالة تسبب شعوراً غير مريح في الساقين ورغبة في تحريكهما، مما قد يؤدي إلى الاستيقاظ ليلاً.

الاكتئاب والقلق

يمكن أن يؤدي الاكتئاب والقلق إلى اضطرابات في النوم والاستيقاظ المتكرر ليلاً.

مشاكل صحية أخرى

بعض المشاكل الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والغدة الدرقية يمكن أن تؤثر على النوم وتسبب الاستيقاظ ليلاً.

هل الاستيقاظ ليلاً خطير؟

في معظم الحالات، الاستيقاظ العرضي ليلاً لا يدعو للقلق، ومع ذلك، إذا كان الاستيقاظ متكرراً أو مستمراً ويؤثر على جودة النوم والحياة اليومية، فقد يكون علامة على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم وعلاج.

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