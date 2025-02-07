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هذا ما يحدث للكبد عند تناول شوربة المواسير.. مفاجأة

08:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

شربة المواسير

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شوربة المواسير هي طبق تقليدي يحضر من عظام الحيوانات، ويعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية مثل الكولاجين والجلوكوزامين، وقد انتشرت بعض المعلومات حول فوائدها للكبد، ولكن ما هي الحقيقة؟

فوائد شوربة المواسير للكبد

حازم علي يقول، تحتوي شوربة المواسير على الجلوتامين، وهو حمض أميني يلعب دوراً هاماً في وظائف الكبد وإزالة السموم

وتحتوي أيضًا على بعض مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الكبد من التلف.

أضرار شوربة المواسير للكبد

وأضاف استشاري التغذية العلاجية لمصراوي، شربة المواسير تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي قد تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد، وقد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والتي قد ترفع ضغط الدم وتزيد العبء على الكبد.

وأختتم علي:"إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الكبد، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول شوربة المواسير، يجب تناول شوربة المواسير بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن"

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شربة المواسير صحة الكبد
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