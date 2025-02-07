5 أعراض تكشف عن نقص المغنيسيوم بجسمك.. احذرها

المغنيسيوم معدن حيوي يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام، لسوء الحظ، يعاني الكثير من الأشخاص من نقص المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.

ووفقُا لما ورد عبر موقع medicalxpress إليك 5 أعراض رئيسية قد تشير إلى نقص المغنيسيوم

تشنجات العضلات

تشنجات العضلات، وخاصة في الساقين والقدمين، علامة شائعة لنقص المغنيسيوم.

يمكن أن تحدث هذه التشنجات في أي وقت، ولكنها غالبًا ما تكون أسوأ في الليل.

المغنيسيوم يلعب دورًا هامًا في تنظيم تقلصات العضلات، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى تقلصات وتشنجات لا إرادية.

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يكون علامة على نقص المغنيسيوم.

المغنيسيوم ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالضعف والتعب.

اضطرابات النوم

يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم من صعوبة في النوم أو البقاء نائمين.

المغنيسيوم يساعد على تنظيم الناقلات العصبية التي تهدئ الأعصاب وتعزز الاسترخاء، ونقصه يمكن أن يجعل النوم صعبًا.

الصداع النصفي

تشير بعض الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يلعب دورًا في الصداع النصفي.

المغنيسيوم يساعد على تنظيم تدفق الدم في الدماغ، ونقصه قد يساهم في حدوث الصداع النصفي.

تقلبات المزاج

يمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى تقلبات المزاج والقلق والاكتئاب.

المغنيسيوم يلعب دورًا في تنظيم الناقلات العصبية التي تؤثر على المزاج والعواطف.

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