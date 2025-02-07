هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الشاي الصعيدي

الشاي الصعيدي هو نوع من الشاي يتميز بلونه الداكن وطعمه القوي، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين والتانين، قد يؤدي الإفراط في تناول الشاي الصعيدي يوميًا إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية السلبية على صحة الجسم.

الأرق وصعوبة النوم

يقول أحمد صلاح، يحتوي الشاي الصعيدي على نسبة عالية من الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي، لذا قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الأرق وصعوبة النوم.

التهاب المعدة

وأكد أخصائي التغذية العلاجية إن الإفراط في تناول الشاي الصعيدي قد يؤدي إلى التهاب في جدار المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة والغثيان.

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الشاي الصعيدي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

الجفاف

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، الشاي الصعيدي مدر للبول، لذا قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الجفاف، خاصة إذا لم يتم شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

نقص امتصاص الحديد

الشاي الصعيدي يحتوي على نسبة عالية من التانين، والتي قد تعيق امتصاص الحديد من الأطعمة، مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم.

القلق والتوتر

الإفراط في تناول الشاي الصعيدي قد يزيد من الشعور بالقلق والتوتر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

وأختتم صلاح:" يجب تناول الشاي الصعيدي باعتدال، وعدم الإفراط في تناوله، كما يُنصح بتناول كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتعزيز امتصاصه في الجسم".

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