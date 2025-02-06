دون مجهود.. نوع توابل "خارق" يساعدك على إنقاص الوزن

كتبت- أسماء مرسي:

القرفة ليست مجرد من التوابل التي تضفي نكهة مميزة للوجبات، بل تتمتع بخصائص مذهلة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة.

كيف تعمل القرفة على إنقاص الوزن؟

تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد القرفة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وتعزيز حساسية الأنسولين.

عندما تظل مستويات الأنسولين مستقرة، تقل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط فيه، ما يؤدي إلى تقليل عدد الوجبات، وبالتالي، إنقاص الوزن، وفقا لموقع "health".

تحسين عملية التمثيل الغذائي

تُسهم القرفة في تحسين عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب بزيادة الوزن والسمنة، تساعد القرفة في تقليل الالتهاب، ما يعزز فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

كيفية تناول القرفة لإنقاص الوزن؟

هناك عدة طرق سهلة وبسيطة لإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي اليومي، منها:

ماء القرفة

كل ما عليك فعله هو غلي كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، واتركه يبرد قليلا، ثم تناوله على مدار اليوم.

شاي القرفة

انقع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم أضف العسل أو الليمون للنكهة

يتمتع شاي القرفة بخصائص مضادة للالتهابات، ويساعد في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويحسن الهضم، ما يقلل من الانتفاخ وعدم الراحة.

مزجها مع الشوفان

الشوفان مصدرا غنيا بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تؤدي دورا مهما في شعورك بالشبع والامتلاء لفترة أطول، ويقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

إضافتها إلى العصائر

يمكنك إضافة القرفة إلى أي نوع من العصائر، للمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

القرفة مع الزبادي

فهذا المزيج يمنحك البروتين والألياف ومضادات الأكسدة، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من كمية السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.

إضافتها إلى القهوة

يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تقليل الشهية، بينما تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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