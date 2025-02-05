3 علامات تحذيرية في العين تشير لارتفاع القاتل الصامت.. احذرها

كتبت - ألاء نبيل

العين من الأعضاء الحساسة بالجسم التي تتأثر سريعا بالتغييرات المضرة بالصحة، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما ذكره موقعي Cleveland Clinic، National Eye Institute، إليك العلامات التحذيرية التي تظهر في العين وتكشف ارتفاع القاتل الصامت بشكل خطير.

1- ترسبات دهنية في الجفن:

تظهر على شكل نتوءات صفراء صغيرة على الجفون أو حول العينين، نتيجة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي يبدأ في الترسب تحت الجلد.

2- ظهور نتوءات صفراء صغيرة على بياض العين:

تظهر كبقعة صفراء أو بيضاء على بياض العين، بالقرب من القرنية، وغالبا ما تكون علامة على تراكم الدهون والكوليسترول.

3- انسداد الوريد الشبكي:

عادة ما يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة التي تنقل الدم من شبكية العين، ويمكن أن يسبب فقدانًا مفاجئًا في البصر أو رؤية ضبابية، وغالبا ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وعلامة على الإصابة بأمراض القلب.

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