5 فواكه تخفض الكوليسترول وتحمي من السرطان.. منها الرمان

كتبت- شيماء مرسي:

غالبًا ما يعتمد الأشخاص على الشاي الأخضر لفقدان الوزن أو التحكم في مستويات السكر والكوليسترول، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ومضادات الأكسدة هي مكونات تُسهم في محاربة الالتهابات والجذور الحرة، ما يُساعد على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، وخاصة السرطان.

وعلى الرغم من احتواء الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إلا أن هناك فواكه تفوقه في هذه الخصائص، وفقًا لأخصائية التغذية الهندية "إندراني غوش"، التي حدَّدت 5 فواكه تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر، كما نقل موقع "تايمز أوف إنديا".

1- التوت

التوت يحتوي على حوالي 37 ملليجرامًا من مضادات الأكسدة، وللحصول على فوائده بالكامل، يُفضل تناوله كاملًا بدلًا من عصره.

2- الرمان

الرمان يتميز بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويُساعد على التخلص من السموم وتحسين صحة الأمعاء.

ويحتوي أيضًا على مركبات الفلافونول المضادة للأكسدة التي تُقلل من نشاط البروتينات المُسببة للحالات الالتهابية، مثل التهاب المفاصل، فضلًا عن دوره في دعم فقدان الوزن.

3- الجريب فروت

يُعتبر غنيًا بمركبات الفلافونويد، الكاروتينات، والليكوبين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، التي تُساعد على منع تكوين الجذور الحرة المُسببة للسرطان، وتقوية جهاز المناعة، العظام، والبصر.

4- التفاح

التفاح يُعد مصدرًا غنيًا بالمواد الكيميائية النباتية مثل مضادات الأكسدة، التي تُساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، وخفض الكوليسترول السيئ، والوقاية من مرض السكري.

5- الجوافة

الجوافة تُعرف بأنها فاكهة سحرية بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والألياف، التي تُقوي جهاز المناعة، تُقاوم الالتهابات، وتُساعد على علاج الإسهال.

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