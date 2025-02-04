موجودة في كل بيت.. 4 مشروبات صباحية تعزز الطاقة والتركيز والمناعة

كتبت- آلاء نبيل:

بدء اليوم بمشروب صحي يحتوي على عناصر غذائية متوازنة من الأمور المهمة لتعزيز الطاقة والتركيز والمناعة، وهناك مجموعة متنوعة من المشروبات التي يمكن أن توفر هذه الفوائد، وتساعدك على بدء يومك بنشاط وحيوية.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن هناك بعض المشروبات الصباحية المتوفرة في كل منزل تقريبقًا، تعمل على تعزيز الطاقة وزيادة التركيز وتقوية المناعة، وتتمثل فيما يلي:

1- الماء بالليمون

يعتبر الماء بالليمون من أفضل المشروبات لترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية، كما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعزز صحة جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض المزمنة، كما يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز التركيز والطاقة.

2- الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما يعزز صحة جهاز المناعة، كما يحتوي على الكافيين الذي يزيد اليقظة والتركيز، ويساعد على حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

3- عصير الجزر

مصدر غني بفيتامين أ الذي يحسن الرؤية ويقوي جهاز المناعة، كما يحتوي على البيتا كاروتين الذي يحمي الجلد من التلف، ويمد الجسم بالطاقة ويحسن المزاج.

4- عصير البرتقال

مصدر غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ويحمي من نزلات البرد والإنفلونزا، كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويوفر طاقة سريعة للجسم.









النحس هيودعهم.. الحظ والفلوس من نصيب مواليد هذه الأبراج

3 أبراج تكشف الكذب بسهولة.. موهبة استثنائية في قراءة البشر

سموم خفية.. 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في صمت

يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر

يقوي قلبك.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول والسكر في الدم





