نوع من التوابل يساعد في خفض الكوليسترول.. لا تهمله

كتبت - أسماء العمدة

تُعد القرفة من التوابل الشهيرة التي تتميز برائحتها القوية ونكهتها الدافئة، وتُستخدم في العديد من الأطباق والحلويات حول العالم. لكن إلى جانب مذاقها المميز، تتمتع القرفة بفوائد صحية مذهلة، حيث تُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز صحة القلب، وفقًا للدكتور سعيد شلبي، استشاري أمراض الكبد.

كيف تساعد القرفة في خفض الكوليسترول؟

تحسين حساسية الجسم للأنسولين: مما يساعد على استخدام السكر بكفاءة، ويُقلل من تراكم الدهون في مجرى الدم.

تقليل امتصاص الكوليسترول: تعمل القرفة على خفض امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، مما يُساهم في تقليل مستوياته في الدم.

تحفيز التخلص من الكوليسترول: تساعد القرفة على إفراز الكوليسترول عبر الصفراء، مما يُساهم في التخلص منه بشكل أكثر كفاءة.

مكافحة الالتهابات: تمتلك القرفة خصائص مضادة للالتهابات، مما يُقلل من العوامل التي تساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL).

نصائح أخرى لخفض الكوليسترول

إلى جانب إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، يمكنك اتباع هذه العادات الصحية للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على نشاط القلب والدورة الدموية.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين، حيث يؤثر التدخين على صحة الأوعية الدموية ويزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول.

تقليل التوتر، حيث يُمكن أن يؤثر الإجهاد على توازن الكوليسترول في الجسم.

بإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، واتباع نمط حياة صحي، يمكنك تقليل مستويات الكوليسترول وحماية قلبك بشكل طبيعي.

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