فوائد مذهلة لليوجا.. كيف تؤثر على قلبك ودماغك؟

كتبت - أسماء العمدة

تُعد اليوجا من أقدم التمارين البدنية والذهنية، حيث نشأت في الهند منذ أكثر من 5000 عام، وهي تعتمد على مجموعة من الأوضاع الجسدية (آسانات)، وتقنيات التنفس (براناياما)، بالإضافة إلى التأمل، وفقًا لموقع “جازيتا. رو” الروسي.

لكن فوائد اليوجا لا تقتصر فقط على تحسين اللياقة والمرونة، بل تمتد إلى تعزيز الصحة العامة للجسم والعقل.

فوائد اليوجا الصحية

تعزيز صحة القلب

تساعد اليوجا على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحفيز وظائف الدماغ

تحسن ممارسة اليوجا الذاكرة، والتركيز، ووظائف الدماغ، كما تساعد في تقليل التوتر والقلق.

تخفيف آلام الظهر

تُعتبر اليوجا وسيلة فعالة لعلاج آلام الظهر المزمنة، وتساعد في تحسين المرونة ونطاق الحركة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تساهم اليوجا في تحفيز الهضم، وتخفيف الإمساك، والتقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة

تعزز اليوجا جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

تحسين جودة النوم

تساعد اليوجا على تقليل الأرق وتعزيز النوم العميق والمريح.

رفع مستوى الثقة بالنفس

تساهم الممارسة المنتظمة لليوجا في تحسين الصورة الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس.

زيادة الشعور بالسعادة

تساعد اليوجا في تعزيز الشعور بالسعادة والرضا النفسي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.

نصائح للمبتدئين في ممارسة اليوجا

اختر النوع المناسب لك: هناك أنواع مختلفة من اليوجا، لذا احرص على اختيار الأسلوب الذي يتناسب مع مستوى لياقتك واحتياجاتك.

ابدأ تدريجيًا: لا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة، تعلم الأساسيات أولًا وخذ وقتك في إتقانها.

استمع إلى جسدك: إذا شعرت بالألم أثناء التمرين، فتوقف فورًا ولا تجبر نفسك على الاستمرار.

الالتزام بالممارسة المنتظمة: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية فوائد اليوجا، لكن مع الاستمرارية ستبدأ في الشعور بالتحسن تدريجيًا.

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