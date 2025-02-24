مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اليقطين

اليقطين إضافة مثالية للنظام الغذائي نظرا لاحتوائه على كمية وفيرة من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة، فهو مصدر ممتاز للفيتامينات مثل A وC وE، والمعادن كالبوتاسيوم والنحاس.

فيما يلي، إليك ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليقطين، وفقا لموقع " Money Control".

مضاد للأكسدة

يحتوي اليقطين على البيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنحه لونه البرتقالي المميز، ويحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، كما يعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تسبب تلف الخلايا وشيخوختها.

تعزيز المناعة وتقوية الجسم

يُسهم المحتوى العالي من فيتامين A في اليقطين في تقوية جهاز المناعة من خلال دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول عن الجسم ضد العدوى، بالإضافة إلى ذلك، يعزز فيتامين C الاستجابة المناعية ويساعد على التعافي السريع من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد.

دعم صحة العين

تتحول البيتا كاروتين الموجودة بوفرة به إلى فيتامين A داخل الجسم، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العين، وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

حماية القلب وتعزيز صحته

يُسهم استهلاكه أيضا في الحفاظ على صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C.

إنقاص الوزن

يتميز بمحتواه العالي من الماء وسعراته الحرارية المنخفضة، ما يساعد على الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية إضافية إلى النظام الغذائي، كما أن الألياف الموجودة فيه تبطئ عملية الهضم وتقلل من الشعور بالجوع، وبالتالي فقدان الوزن.

تحسين عملية الهضم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامة.. اختبار بسيط بأصابعك يكشف الإصابة بسرطان الرئة

فوائد البازلاء الخضراء دون طهي لصحة القلب والكوليسترول.. لن تتوقعها

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة

لماذا يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

كيف يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر؟

