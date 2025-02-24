7 أطعمة ترفع نسبة الالتهابات في جسمك- احذرها

الالتهاب هو آلية دفاعية طبيعية للجسم، تحدث كرد فعل على عوامل خارجية مثل الجراثيم والبكتيريا والإصابات، ومع ذلك، يمكن أن تتفاقم حالة الالتهاب بسبب بعض العوامل الغذائية.

وفقا لموقع "Money Control"، إليك بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات، وكيفية تجنبها للحفاظ على صحة جيدة.

الأطعمة المصنعة

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والحبوب المكررة والدهون غير الصحية، ما يجعلها من الأسباب الرئيسية للالتهابات.

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة في الزيوت المهدرجة جزئياً، والتي تستخدم عادة في الأطعمة المقلية والمخبوزات.

وهذه الدهون تزيد من الالتهابات وتُسهم في زيادة الإصابة بأمراض القلب، لذا، من الضروري قراءة الملصقات الغذائية وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

الكربوهيدرات المكررة

تحتوي الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة التي تسبب الالتهابات، لذا، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك، مثل الشوفان والأرز البني والكينوا.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمواد المضافة التي تزيد من الالتهابات.

زيوت الطهي المعالجة

تحتوي الزيوت النباتية مثل الذرة وفول الصويا على أحماض أوميجا 6 الدهنية التي تساهم في الالتهابات عند استهلاكها بكميات كبيرة. يُنصح باستخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

الإفراط في تناول الملح

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتباس الماء وزيادة الالتهابات، لذا، يُنصح بتقليل استهلاك الوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المعلبة.

منتجات الألبان

كما يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه منتجات الألبان، ما يسبب لهم الالتهابات في هذه الحالة، يُنصح بتقليل تناول منتجات الألبان أو استبدالها ببدائل مثل حليب اللوز أو حليب الصويا.

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