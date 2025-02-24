أطعمة "خارقة" لتعزيز صحة الرئتين- تناولها

كشفت الدكتورة ماريات موخينا، خبيرة التغذية الروسية، عن قائمة بأهم الأطعمة التي تُسهم في الحفاظ على صحة الرئتين وتعزيز وظائفهما، وتشمل هذه الأطعمة البصل والجزر والبرتقال واللوز وكبد سمك القد والماكريل.

مضادات الأكسدة

تؤدي مضادات الأكسدة دورا مهما في حماية الرئتين من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعتبر مادة الكيرسيتين من مضادات الأكسدة القوية الموجودة بوفرة في البصل الأحمر، لذا، يكفي تناول قطعة واحدة من البصل الأحمر يوميا للاستفادة من خصائصها المضادة للالتهابات ودعم صحة الرئتين، وفقا لموقع "m24".

الفيتامينات

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل بيتا كاروتين وفيتامين سي وفيتامين إي.

يمكن الحصول على كمية كافية من بيتا كاروتين وفيتامين سي بتناول جزرة واحدة وبرتقالتين يوميًا، أما فيتامين إي ، فيمكن الحصول عليه بتناول 50 جراما من اللوز أو ملعقة صغيرة من كبد سمك القد.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة الرئتين، ويعد سمك الماكريل من أغنى المصادر بهذه الأحماض.

يكفي تناول 100 جرام من سمك الماكريل يوميًا للحصول على حاجة الجسم اليومية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

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