ما تأثير تناول الفلفل الحار على اضطراب فرط الحركة؟

أشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Frontiers in Nutrition" إلى أن سلّط مركب الكابسيسين، وهو العنصر النشط في الفلفل الحار، يؤدي دورا في تخفيف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

تأثير الكابسيسين على الميكروبيوم المعوي

أوضحت الدراسة إلى أن الكابسيسين، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية وفيتامين C، يحدث تغييرات في تكوين البكتيريا المعوية، ما يحسن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

هذا المركب يؤثر على مستويات النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، ويقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات العصبية، وهما عاملان رئيسيان في تطور هذا الاضطراب، وفقا لموقع "News Medical".

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يُعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا بين الأطفال، ويتميز بسلوك اندفاعي، وضعف التركيز، وفرط النشاط. غالبًا ما تستمر هذه الأعراض في مرحلة البلوغ، ما يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية، والصحة النفسية.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الأحماض الدهنية، وفيتامين C، والكابسيسين، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، وقادرة على تعديل الميكروبيوم المعوي.

يستطيع الكابسيسين عبور الحاجز الدموي الدماغي والتفاعل مع الجهاز العصبي عبر مستقبلات TRPV1 الموجودة في مناطق الدماغ المرتبطة بالتركيز والتحكم في السلوك والانفعالات، وهي وظائف تتأثر لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

كما أن الكابسيسين يزيد من نسبة البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويحسن من توفر السيروتونين، ويقلل من التهابات الأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين C، الذي يدعم صحة الأمعاء ويقلل الالتهابات، فضلا عن، أوميجا 3 التي ترتبط بتحسين وظائف الدماغ لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

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