غنية بالفلافونويد.. هذه الأطعمة تبطئ الشيخوخة

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "The American Journal of Clinical Nutrition" عن علاقة قوية بين تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد وتحسين نتائج الشيخوخة لدى كبار السن.

والفلافونويد هي مركبات نشطة بيولوجيًا توجد في الأطعمة النباتية، وتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها عنصرًا مهمًا لدعم الصحة مع التقدم في العمر.

الشيخوخة

تحدث الشيخوخة نتيجة تراكم الأضرار الخلوية والجزيئية، ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في القدرات الجسدية والعقلية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، وفقا لموقع "News Medical".

تأثير الفلافونويد على الشيخوخة

قام الباحثون بتحليل بيانات من دراستين كبيرتين: دراسة صحة الممرضات، ومتابعة المهنيين الصحيين، وشملت الدراستان معًا 62743 امرأة و23687 رجلاً، تم تتبعهم لفترات طويلة تصل إلى 24 عامًا، وتم تقييم تناول المشاركين للأطعمة الغنية بالفلافونويد، مثل الشاي والتفاح والتوت والعنب الأحمر، باستخدام استبيانات غذائية دورية.

وتم قياس النتائج الصحية مثل الضعف الجسدي، والصحة العقلية، والوظيفة البدنية.

نتائج الدراسة

وجدت النتائج أن النظم الغذائية الغنية بالفلافونويد لدى النساء، ارتبطت بانخفاض خطر الضعف الجسدي بنسبة 15%، وانخفاض خطر تدهور الصحة العقلية بنسبة 12%، وانخفاض خطر ضعف الوظيفة البدنية بنسبة 12%، أما لدى الرجال، فقد لوحظت فوائد أقل، حيث ارتبطت الأطعمة الغنية بالفلافونويد بشكل أساسي بانخفاض خطر تدهور الصحة العقلية بنسبة 15%.

وكانت الأطعمة الأكثر فائدة الشاي، والتفاح، والتوت الأزرق، حيث ارتبطت بشكل كبير بتحسين النتائج الصحية، خاصة لدى النساء.

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