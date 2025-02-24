أطعمة يجب على الحوامل تجنبها للحفاظ على صحتهن

الحمل من المراحل المهمة في حياة المرأة، إذ تتطلب عناية فائقة بالتغذية لضمان نمو صحي للجنين وسلامة الأم، فالتغذية السليمة هي حجر الزاوية في تكوين أعضاء الجنين وتطوره، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الأم وسلامة الحمل والولادة.

وحذرت الدكتورة أناستاسيا سوكولوفا، أخصائية أمراض النساء الروسية، من أن هناك أطعمة معينة يجب على المرأة الحامل تجنبها، وتشمل هذه الأطعمة اللحوم والأسماك والبيض النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، لاحتوائها على بكتيريا وطفيليات ضارة مثل السالمونيلا والليستيريا والتوكسوبلازما، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

هذه الكائنات الدقيقة يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذا، تنصح بتناول الأطعمة المعالجة حراريًا فقط لضمان سلامة الأم والجنين.

الزئبق والكحول والكافيين

وأضافت أن منتجات الألبان غير المبسترة، مثل الأجبان، قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا التي تشكل خطرًا كبيرًا على النساء الحوامل، كما يجب تقليل تناول الأسماك لاحتمالية احتوائها على نسبة عالية من الزئبق، الذي يؤثر سلبًا في تطور الجهاز العصبي للجنين.

وشددت على أن الكحول هو سم قاتل للجنين، وقد يتسبب في عيوب خلقية خطيرة، مثل متلازمة الكحول الجنينية، لذا، يجب على المرأة الحامل تجنب الكحول بشكل كامل طوال فترة الحمل.

أما بالنسبة للكافيين، أشارت الطبيبة إلى أنه يجب عدم الإفراط في تناوله، لأنه يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، وتوصي بتناول ما لا يزيد عن كوب واحد من القهوة في اليوم.

الأطعمة المصنعة

وحذرت أيضا من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية، لأنها لا توفر العناصر الغذائية الأساسية وقد تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بسكري الحمل ومضاعفات أخرى.

وتنصح بتناول الأطعمة غير المصنعة الغنية بالعناصر المغذية لضمان صحة الأم والجنين.

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