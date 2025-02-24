5 طرق طبيعية لتخفيف آلام الأسنان

آلام الأسنان من أقسى الآلام التي يمكن أن يواجهها الإنسان، فهي تعيق الشخص عن ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتورة ماريا فولكوفا أخصائية طب وجراحة وزراعة الأسنان الروسية العديد من الطرق المنزلية التي تساعد على تخفيف ألم الأسنان، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

الكمادات الباردة

تعتبر الكمادات الباردة من أولى الوسائل التي ينصح بها لتخفيف آلام الأسنان، حيث أن البرودة تساعد على تضييق الأوعية الدموية في المنطقة المصابة، ما يقلل من تدفق الدم وبالتالي يخفف الألم والتورم.

وللاستفادة من الكمادات الباردة بشكل صحيح، يجب وضعها على المنطقة المصابة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، مع الحرص على لف الثلج بمنشفة قماشية أو ورقية لتجنب تعريض الجلد للبرودة المباشرة.

تجنب الحرارة

على عكس الكمادات الباردة، يجب تجنب استخدام الكمادات الساخنة أو تعريض المنطقة المصابة للحرارة بأي شكل من الأشكال، لأن الحرارة تعمل على زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، ما يزيد من حدة الألم ويسرع من تطور الالتهاب.

نظافة الفم

تؤدي نظافة الفم دورًا حيويًا في الوقاية من آلام الأسنان وتخفيفها، حيث أن بقايا الطعام المتراكمة بين الأسنان يمكن أن تزيد من الألم وتسبب الالتهابات، لذلك، ينصح بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بشكل منتظم بعد كل وجبة، واستخدام الخيط الطبي لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

المواد الهلامية المخصصة للأسنان

يمكن استخدام المواد الهلامية المخصصة للأسنان التي تحتوي على مواد مخدرة موضعية مثل البنزوكائين أو الليدوكائين لتخفيف الألم مؤقتًا، هذه المواد تعمل على تخدير المنطقة المصابة وتخفيف الإحساس بالألم.

المضمضة بالمحاليل المطهرة

تعتبر المضمضة بالمحاليل المطهرة مثل محلول الكلورهيكسيدين من الوسائل الفعالة لتطهير الفم وتخفيف آلام الأسنان، فهي تُسهم في قتل البكتيريا والجراثيم التي قد تكون سببًا في التهاب اللثة والأسنان.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامة.. اختبار بسيط بأصابعك يكشف الإصابة بسرطان الرئة

فوائد البازلاء الخضراء دون طهي لصحة القلب والكوليسترول.. لن تتوقعها

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة

لماذا يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

كيف يؤثر تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول والسكر؟

