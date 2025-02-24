7 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

القلب من الأعضاء المهمة لصحة الإنسان، لذا، فإن من الضروري الحفاظ عليه، كى يؤدي وظائفه بسلامة.

في هذا الصدد، ذكرت الدكتورة الروسية ساديا خان، أخصائية أمراض القلب، بعض النصائح للحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي، وفقا لصحيفة "gazeta".

أشارت الطبيبة إلى أن هناك 4 مؤشرات رئيسية لصحة القلب يجب مراقبتها باستمرار، وهما ضغط الدم، الكوليسترول، الوزن، نسبة السكر في الدم.

وأوضحت أن جميع أجهزة الجسم مترابطة وتعتمد على بعضها البعض، فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم ، على سبيل المثال، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والاضطرابات الأيضية مثل السكري والسمنة.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

يساعد شرب كمية من الماء يوميا على تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

للكحول تأثير سلبي على صحة القلب وضغط الدم.

يُسهم ممارسة النشاط البدني بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، وتحسين صحة القلب بشكل عام.

الحفاظ على وزن صحي.

مراقبة مستويات السكر في الدم.

أهمية الكوليسترول والدهون الثلاثية

لفتت الطبيبة إلى أن الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون تتراكم في الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وأضافت أن يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار LDL أقل من 100 ، ومستوى الدهون الثلاثية أقل من 150 لتحقيق الأداء الأمثل للقلب والأوعية الدموية.

مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر

أشارت إلى أن مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر يعتبران من المؤشرات الهامة لصحة القلب، يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم أقل من 25، ومحيط الخصر أقل من 88 سم للنساء وأقل من 102 سم للرجال.

مستويات السكر في الدم

تقاس مستويات السكر في الدم عن طريق اختبار جلوكوز الدم الصائم واختبار A1C.

المستوى الطبيعي للسكر في الدم الصائم هو 70-99 ملج / ديسيلتر، ومستوى السكر التراكمي أقل من 5.7 %.

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