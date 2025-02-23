مارسها 5 دقائق يوميا.. عادات مذهلة لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز

كتبت- شيماء مرسي:

الانخراط في أنشطة بسيطة وفعالة لمدة خمس دقائق فقط يوميا يمكن أن يحسن الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية.

وفي السطور التالية نرصد أبرز التمارين التي يجب ممارستها لمدة 5 دقائق يوميا، والتي تعزز الدماغ وتحسن الذاكرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

التأمل

ممارسة التأمل لمدة خمس دقائق يوميا يمكن أن يعزز التركيز ويقلل التوتر ويقوي الروابط العصبية، ويعزز الاستقرار العاطفي ويحسن الأداء.

القراءة

​قراءة القصص الخيالية أو غير الخيالية أو حتى المقالات القصيرة يمكن أن يحفز نشاط الدماغ، ويعزز الذاكرة والمهارات المعرفية، وذلك لأنها تحافظ على نشاط العقل.

حل الألغاز

حل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو الشطرنج، قد يسهم في تحفيز القدرة على حل المشكلات والتفكير النقدي والمرونة الإدراكية والذاكرة بمرور الوقت.

النشاط البدني

ممارسة نشاط البدني مثل القفز أو المشي السريع، يعزز وصول الأكسجين والمغذيات إلى المخ، ما يحسن من صفاء الذهن والتركيز.

كما يحفز هذا النشاط الدورة الدموية المتزايدة على إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تعمل على تعزيز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.

ويمكن أن تساعد التمارين القصيرة المنتظمة أيضا في تقليل ضبابية الدماغ وزيادة اليقظة وتحسين الأداء الإدراكي.

العزف على آلة موسيقية

يساعد على تعزيز مرونة الدماغ وتنسيق اليد والعين والذاكرة، وتحفيز مناطق متعددة من الدماغ، ما يحسن من القدرة العقلية بشكل عام.

تدوين الأفكار

يحسن من المعالجة المعرفية والاحتفاظ بالذاكرة والذكاء العاطفي ويقوي المسارات العصبية المرتبطة بالتواصل.

الامتنان

تخصيص بعض الوقت يوميا لكتابة الأشياء الجيدة يعزز التفكير الإيجابي، ويقلل التوتر، ويقوي المسارات العصبية المرتبطة بالصحة العاطفية ويحسن التركيز والمرونة الإدراكية.

أطعمة تعزز صحة الدماغ

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يدعم وظائف المخ ويقلل التدهور الإدراكي.

التوت الأزرق

غني بمضادات الأكسدة، ما يسهم في حماية المخ من الإجهاد التأكسدي وتحسين التواصل بين خلايا المخ.

ما يجب عليك تجنبه من أجل الحفاظ على صحة الدماغ

للحفاظ على صحة الدماغ، يجب تجنب الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة، لأنها تسهم في الالتهاب والتدهور المعرفي، والتدخين لأنه يضعف وظائف الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

ويؤدي الإجهاد المزمن والحرمان من النوم إلى الإضرار بالذاكرة والتركيز، لذا يجب الاسترخاء والنوم جيدا.

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