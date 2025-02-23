مكون شائع مزجه مع الزنجبيل يدعم المناعة والقلب.. فوائده مذهلة

كتبت- آلاء نبيل:

مشروب الزنجبيل والكركم هو مزيج شائع ومشهور بفوائده الصحية العديدة، إذ يحتوي كل من الزنجبيل والكركم على قيمة عالية، تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وذكر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي"، أن أن الحرص على تناول الزنجبيل والكركم يعود بفوائد كبيرة على الصحة نظرًا لاحتوائهما على قيمة غذائية عالية، والعديد من الفوائد للجسم، التي تشمل ما يلي:

1- مضاد للالتهابات:

يحتوي كل من الزنجبيل والكركم على مركبات مضادة للالتهابات قوية، مثل" الجينجيرول gingerol" في الزنجبيل و"الكوركمينcurcumin" في الكركم، هذه المركبات تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان.

2- تخفيف الألم:

يُعتبر كلا من الزنجبيل والكركم مسكن طبيعي للألم، كما يمكن أن يساعد تناول مشروب الزنجبيل والكركم في تخفيف آلام المفاصل والعضلات والصداع.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يساعد الزنجبيل في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغثيان والانتفاخ، كما أن الكركم يعزز صحة الأمعاء ويحميها من الالتهابات.

4- دعم صحة القلب:

يساهم كل من الزنجبيل والكركم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وخفض ضغط الدم، ما يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- تعزيز وظائف المناعة:

يحتوي الزنجبيل والكركم على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي الجسم من خطر الأمراض المزمنة والعدوى المتكررة.

6- غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي كل من الزنجبيل والكركم على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة ومن أخطرها السرطانات.

وكشف أخصائي التغذية العلاجية عن طريقة تحضير مشروب الزنجبيل والكركم، وتشمل ما يلي:

- المكونات:

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، مبشور أو مقطع

قطعة صغيرة من الكركم الطازج، مبشور أو مقطع (أو ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم)

كوب من الماء

عسل أو سكر للتحلية (اختياري)

- الطريقة:

ضع الزنجبيل والكركم في قدر مع الماء.

اترك المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة.

صفي المشروب.

أضف العسل أو السكر للتحلية إذا كنت ترغب في ذلك.

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