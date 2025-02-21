ماذا يحدث لقلبك بعد 30 يوما من شرب عصير السبانخ؟.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

عصير السبانخ من المشروبات المذهلة التي تشمل فوائد صحية يجهلها العديد من الأشخاص، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم والأعضاء الداخلية.

وبحسب ما ذكره موقعا bitsofwellness وhealthline، إليك ما يفعله تناول عصير السبانخ بالجسم لمدة شهر.

1- تعزيز صحة القلب:

يحتوي السبانخ على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يساهم في خفض ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة به تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لحمايته من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يقي من ارتفاع مستويات الكوليسترول الخطيرة.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

عصير السبانخ غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما يساعد على تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج والوقاية من الإمساك المزعج.

3- تقوية جهاز المناعة:

يحتوي عصير السبانخ على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض المزعجة.

4- دعم صحة العين:

يعتبر عصير السبانخ غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان لصحة العين و يساعدان على حماية الشبكية من التلف.

5- تعزيز صحة العظام:

فيتامين ك، والكالسيوم يتواجد بكميات جيدة في السبانخ، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام وتقويتها وحمايتها من الكسور المتكررة وهشاشة العظام.

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