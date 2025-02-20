بعد تخلص كيم ساي رون من حياتها.. 9 نصائح للتعامل مع الانتقادات السلبية

كتبت- آلاء نبيل:

لم تتحمل الممثلة الكورية الشابة كيم ساي رون، 24 عامًا، الانتقادات السلبية التي تعرضت لها، فأقدمت على إنهاء حياتها.

وتعليقا على ذلك، كشفت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الصحة النفسية، أنّ التعرض إلى انتقادات سلبية أمر شائع في حياتنا اليومية، بما في ذلك السوشيال ميديا.

وذكرت استشاري الصحة النفسية، في تصريحات لـ"مصراوي" مجموعة نصائح لتفادي الانتقادات السلبية، وتشمل:

1- تجنب وتجاهل الأشخاص الذين يوجهون لك نقدًا سلبيًا، وتشعر بأنهم يهدمون معنوياتك.

2- التعبير عن مشاعر الحزن والضيق لشخص موثوق.

3- تصفية الذهن من خلال تدوين كل ما يُشعرك بالضيق.

4- التركيز على الأشياء التي تشعرك بالسعادة، مثل ممارسة الهواية المفضلة لديك أن أداء التمارين الرياضية.

5- ممارسة رياضة المشي، لأنها تعمل على تصفية الذهن والتخلص من المشاعر السلبية، عن طريق تحفيز المخ على إنتاج هرمون الدوبامين.

6- زيادة الثقة بالنفس عن طريق تطوير الذات وتعزيز الجانب الإيجابي في حياتك.

7- تجنب تراكم الضغوط والأفكار السلبية.

8- تجنب الانفعال والاندفاع بعد سماع الآراء مزعجة، وتحلى بالهدوء قدر المستطاع.

9- عدم إظهار نقاط ضعفك أمام أحد، وحاول العمل على حلها بمفردك أو من خلال الاستعانة بطبيب نفسي مختص.

هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة