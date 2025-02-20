هل السجائر الإلكترونية تدمر الكلى؟.. طبيب يفجر مفاجأة

كتب- أحمد الضبع:

في وقت تتزايد فيه شعبيتها بين المدخنين، تثار العديد من الأسئلة حول تأثير السجائر الإلكترونية على الصحة العامة، وبينما يُعتقد الكثيرون أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر التقليدية، كشف أطباء عن مفاجأة تتعلق بتأثيرها السلبي على الكلى.

وحذّر الدكتور باسم جمال بباوي، استشاري أول أمراض الباطنة والكلى، وزميل الجمعية الملكية لأمراض الكلى، من المخاطر المحتملة لاستخدام السجائر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن النيكوتين والمركبات الأخرى الموجودة فيها قد تساهم في تدهور وظائف الكلى.

كشف "بباوي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين، التي تؤثر سلبًا على الجسم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه المادة تساهم في تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، ومنها الكلى.

واختتم استشاري أول أمراض الباطنة والكلى بالإشارة إلى أنّ النيكوتين أيضًا يطلق مواد التهابية ضارة قد تضر بشكل مباشر بوظائف الكلى، مشيرًا إلى أنّ التأثيرات الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية قد تتفاقم مع مرور الوقت، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور ملحوظ في وظائف الكلى، ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

هل تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. 6 أسباب تفسر معاناتك أثناء النوم

أبراج الأكثر حظاً في شهر مارس على كافة الأصعدة.. هل برجك من بينهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من القرنفل قبل النوم؟.. مفاجأة

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة