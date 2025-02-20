ما السر وراء انتهاء صلاحية المياه المعدنية؟ - مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تنتهي صلاحية الماء نفسه، ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على زجاجات المياه المعدنية يشير في الواقع إلى مدة صلاحية الزجاجة وليس الماء، وفقًا لموقع MedicalXpress.

الأسباب الرئيسية وراء انتهاء صلاحية المياه المعدنية:

• تفاعل البلاستيك مع الماء:

بمرور الوقت، يمكن أن يتفاعل البلاستيك المصنوع منه الزجاجات مع الماء، مما قد يؤدي إلى تسرب بعض المواد الكيميائية، وبالتالي تغيير طعمه أو رائحته.

• تأثيرات تخزين المياه:

يمكن أن تؤثر ظروف التخزين غير المناسبة، مثل التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة، على جودة المياه وتفاعلها مع البلاستيك.

• المعايير التنظيمية:

في بعض البلدان، تُلزم الشركات بوضع تاريخ انتهاء صلاحية على المنتجات الغذائية، بما في ذلك المياه المعبأة، كإجراء احترازي لضمان سلامة المستهلك.

ماذا يعني ذلك علميًا؟

إذا تم تخزين المياه بشكل صحيح وفي زجاجات عالية الجودة، فمن المحتمل أن تظل آمنة للشرب حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، قد يطرأ بعض التغيير على الطعم أو الرائحة.

"دايت الموز".. هل يساعد على فقدان الوزن أم يهدد صحتك؟



"اوعى تتخدع".. كيف تفرق بين المراتب الطبية والفايبر؟

هيموجلوبين طبيعي.. 6 فواكه مفيدة لمرضى الأنيميا



لو كييف شاي وقهوة.. 6 خطوات للتأقلم مع الصيام في رمضان



للرجال.. 7 فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا