خبير يكشف سر الشعور بالتعب معظم الوقت .. إليك التفاصيل

عادة ما يشعر العديد من الأشخاص بالتعب المستمر ويصاحبها رغبة في النوم خاصًة بعد يوم طويل في العمل، وكشف خبراء أن الأمر يكون طبيعي إلا في حالة استمرار الأمر لأكثر من أسبوعين، في تلك الحالة يكون من الضروري التوجه للطبيب المختص، ووفقا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

قد يكون هذا عارضاً خطراً، يدل على مشكلة أكثر جدية، مثل حالة كامنة أو عدوى، ووفق ما أكد ثورون جوفيند، الصيدلاني التلفزيوني والرئيس السابق للجمعية الصيدلانية الملكية البريطانية، فإن 3 علامات تحذيرية تأتي مع التعب.

وتتضمن العلامات التحذيرية الثلاثة عندما يكون التعب مصحوباً بحمى خفيفة أو ضيق في التنفس أو فقدان الشهية.

وعليه يجب على الفور البدء في تقصي المشكلة التي قد تكون خطيرة بالفعل.



وقد يؤدي الحرمان من النوم إلى السمنة وفقدان الذاكرة والسكري وأمراض القلب والعواطف المتزايدة وغير المستقرة وضعف القدرة على التعلم وانخفاض الاستجابة المناعية، مما يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.



ويعد فقر الدم من أكثر الأسباب العديدة لمتلازمة TATT، ويمكن أن تشمل الأسباب الشائعة الأخرى نقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والسكري وقصور الغدة الدرقية، وهو عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات مما يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، كما خلصت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا إلى أن نقص فيتامين د قد يكون سببًا غير معترف به وقابل للعكس بسهولة للإرهاق.



وقد يكون هناك سبب شائع آخر وهو الاكتئاب، ويمكن أن يصاب شخص ما بالاكتئاب دون أن يشعر بأنه يعاني من انخفاض الحالة المزاجية، على سبيل المثال، قد يشعر المصابون بالانزعاج أو الإحباط، أو يكافحون من أجل التركيز.



وفي الوقت نفسه، قد يرتبط الأمر بضيق التنفس أو فقدان الشهية بقضايا القلب، مثل اعتلال عضلة القلب، وهذا يتسبب في سماكة جدران القلب، وخاصة في البطين الأيسر، وهو حجرة الضخ الرئيسية ، ونتيجة لذلك، يتوقف القلب عن ضخ الدم بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم.

ويحذر هودجكين: "التعب طوال اليوم رغم النوم طوال الليل أو التعب المصحوب بفقدان الشهية، علامة على بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية".



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