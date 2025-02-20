دراسة تكشف علاقة الصلع عند الرجال بالمشروبات السكرية

كشفت دراسة أن هناك نوع شائع من المشروبات السكرية له علاقة بتساقط الشعر البسيط عند الرجال، والذي يتطور مع الوقت، ويجعل فروة الرأس مرئية، وقد يلاحظ بعض الرجال هذه العملية بدءاً من أواخر سن المراهقة.

معالجة الغلوكوز

وبحسب "سوري لايف"، ربطت الأبحاث الجديدة التي أجراها فريق من جامعة تسينغهوا في بكين، كيفية معالجة أجسامنا للغلوكوز بهذا النوع من الصلع.

واكتشف الباحثون أن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر النمطي لدى الذكور شربوا ما يقرب من ضعف عدد المشروبات المحلاة بالسكر مقارنة بمن لم يصابوا بهذه الحالة.

وتشير المشروبات المحلاة بالسكر إلى أي مشروبات تحتوي على سكريات مضافة بأشكال مختلفة، مثل: السكر البني، وشراب الذرة، والدكستروز، والفركتوز، والغلوكوز، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والعسل، واللاكتوز، وشراب الشعير، والمالتوز، والدبس، والسكر الخام، والسكروز.

أنواع المشروبات

وتشمل بعض الأمثلة الشائعة لهذه المشروبات: الصودا العادية، والمشروبات بنكهة الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المحلاة، والقهوة أو الشاي مع إضافة السكر.

ويشرب الأفراد المصابون بهذا الصلع، عادة، ما معدله 4.3 لتر من المشروبات المحلاة بالسكر كل أسبوع، بينما يشرب الذين لا يعانون من هذا الصلع في المتوسط ​​2.5 لتر فقط.

كما اكتشف فريق البحث أن المصابين بالصلع النمطي يميلون إلى تناول المزيد من الأطعمة المقلية، والسكر، والعسل، والحلويات، والآيس كريم مع استهلاك كميات أقل من الخضراوات مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

وأكدوا أن نتائجهم تشير إلى وجود ارتباط وليس سبباً مباشراً. ومع ذلك، أكدوا الحاجة إلى دراسات إضافية للتحقق من هذا الارتباط.



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