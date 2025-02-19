قد تسبب مجموعة أمراض قاتلة.. احذر حقن التخسيس الشهيرة تهدد حياتك

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة كبيرة أن حقن إنقاص الوزن مثل" أوزمبيك"، قد تزيد من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض القاتلة المحتملة، ودرس باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن النتائج الصحية بين أكثر من مليوني شخص مصابين بمرض السكري ويتناولون أدوية إنقاص الوزن الشائعة، ووجدوا أن هذه الأدوية تضاعف من فرصة الإصابة بالتهاب البنكرياس، وهو تورم غدة البنكرياس الذي قد يهدد الحياة.

مخاطر تعفن الدم

وبحسب ديلي ميل، يمكن أن تكون هذه الحالة قاتلة إذا تسبب الالتهاب في قطع إمداد الدم إلى جزء من البنكرياس، ما يؤدي إلى موت هذه المنطقة وإصابتها بالعدوى - ما يسبب تعفن الدم، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث نزيف داخلي حاد إذا تسربت السموم والإنزيمات من العضو وألحقت الضرر بالأوعية الدموية القريبة.

واكتشف الخبراء أيضًا أن ثلث الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن يعانون أيضًا من الغثيان أو القيء، وأن هناك خطرًا أعلى بنسبة 11 في المائة للإصابة بالتهاب المفاصل.

الآثار الجانبية لحقن التخسيس

ورغم أن الفوائد مهمة، إلا أن الآثار الجانبية يمكن أن تكون "شديدة للغاية"، كما حذر الباحثون، وفي إطار البحث الجديد، حلل فريق من جامعة واشنطن بيانات أكثر من 215 ألف شخص كانوا يتناولون الأدوية لعلاج مرض السكري، وتمت مقارنة هذه الحالات بأكثر من مليوني شخص كانوا يتناولون أدوية تقليدية لخفض مستويات السكر في الدم، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن الشائعة، والمعروفة أيضًا باسم مستقبلات الببتيد الشبيهة بالجلوكاجون -1 (GLP-1RAs)، لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، واضطرابات تعاطي المخدرات، والنوبات، كما ارتبطت هذه اللقاحات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، لكن استخدامها ارتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمجموعة من الحالات الصحية الأخرى.

وكشف التحليل أن الأشخاص الذين يستخدمون العقاقير على مدى 3.5 سنة كانوا أكثر عرضة بنسبة 11% للإصابة بالتهاب المفاصل، و30% للإصابة بالغثيان والقيء، و10% للإصابة بالصداع، و12% زيادة في فرصة الإصابة باضطرابات النوم، ويتناقض هذا الاكتشاف المتعلق بالتهاب المفاصل مع دراسات سابقة، وجدت أن مستقبلات الببتيد الشبيهة بالجلوكاجون -1 (أدوية GLP-1RA) قد تقلل بالفعل من المخاطر، بسبب تأثيرات فقدان الوزن التي يمكن أن تخفف الضغط على المفاصل.

حقن التخسيس تهدد حياتك

وارتبطت هذه الحقن أيضًا بمضاعفة خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد الناجم عن الدواء - وهو التهاب مفاجئ في البنكرياس، وهو عضو صغير يساعد في عملية الهضم، ويبدأ معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة في الشعور بالتحسن في غضون أسبوع، ولكن بعض الأشخاص قد يصابون بمضاعفات خطيرة مثل العدوى، وتسمم الدم، وفشل الأعضاء، والنزيف الداخلي، انخفاض ضغط الدم والإغماء والتهاب الأوتار وحصى الكلى.

فوائد محتملة لأدوية إنقاص الوزن

وتماشيا مع الأبحاث السابقة، أكدت الدراسة قدرة الأدوية على خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، كما ظهرت مجموعة من الفوائد الأخرى، بما في ذلك أن أدوية إنقاص الوزن يبدو أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات والإدمان على مواد مثل الكحول والقنب والمنشطات والأفيونيات، وكان من بين الأمور الإيجابية الأخرى أن المرضى الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن شهدوا انخفاضًا في مخاطر الأفكار الانتحارية، وإيذاء النفس، والشره المرضي، والاضطرابات الذهانية مثل الفصام.

ويعتقد الباحثون أن أدوية GLP-1RA "تعمل على المستقبلات الموجودة في مناطق الدماغ المشاركة في التحكم في النبضات والمكافأة والإدمان - وهو ما يفسر فعاليتها في الحد من اضطرابات الشهية والإدمان"، وعلى نفس المنوال، وجد الباحثون انخفاضًا في خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية الإدراكية بين المرضى، مثل الزهايمر والخرف، ويقولون إن السبب في ذلك قد يكون أن الأدوية تعمل على تقليل الالتهاب في الدماغ، وهو ما قد يساعد على تحسين صحة الدماغ.

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