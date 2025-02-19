ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام من العبوات البلاستيكية؟.. قد يسبب الوفاة المبكرة

كتب – سيد متولي

حذرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من الصين، من أن تناول الطعام من العبوات البلاستيكية للوجبات الجاهزة قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة.

تناول الطعام من العبوات البلاستيكية قد يسبب قصور القلب

وبحسب ديلي ميل، اكتشف الباحثون أن تناول الطعام من عبوات بلاستيكية يسبب التهابًا في الأمعاء، والذي ينتقل إلى الجهاز الدوري ويضر به، وقد يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بقصور القلب.

وفي الدراسة المكونة من جزأين، سأل الباحثون 3000 شخص عن عدد المرات التي يتناولون فيها الطعام من حاويات بلاستيكية للوجبات الجاهزة، وما إذا كانوا يعانون من قصور في القلب أو عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو النوبات القلبية، أو أمراض القلب.

ماذا وجد الباحثون؟

ووجد الباحثون أن التعرض العالي للبلاستيك يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%، ثم قاموا بتعريض فئران التجارب لمياه تم سكبها في حاويات بلاستيكية ملوثة بمواد كيميائية ضارة، تُعرف هذه المواد الكيميائية باسم الراشح ، وتوصل العلماء إلى أن الفئران التي تعرضت للمياه الملوثة لمدة ثلاثة أشهر كان لديها "مستقلبات ميكروبات الأمعاء المعدلة، وخاصة تلك المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي"، كما عانت من تلف في أنسجة عضلات القلب، ما دفع الباحثين إلى الاشتباه في أن الالتهاب في الأمعاء انتقل إلى مجرى الدم وألحق الضرر بالقلب.

وكتب الباحثون: "من الضروري تجنب استخدام الحاويات البلاستيكية للأطعمة ذات درجات الحرارة المرتفعة، والحد من استخدام المنتجات البلاستيكية في الحياة اليومية، وتنفيذ تدابير مكافحة التلوث البلاستيكي في الوقت المناسب".

مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

والجسيمات البلاستيكية الدقيقة هي جزيئات صغيرة تدخل إلى دمنا وتتراكم في أعضائنا وتسبب أضرارًا لا يمكن وصفها، تتسرب هذه المواد إلى الطعام الذي نتناوله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نتنفسه، كما ارتبطت بأمراض القلب، والخرف، والعديد من أشكال السرطان .

وقيمت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم السموم البيئية والسلامة البيئية، 3179 شخصًا بالغًا، غالبيتهم (55%) من النساء، وكان متوسط أعمار المشاركين 73 عاماً، وكان ثلثاهم يعيشون في منطقة ريفية، وكان أكثر من نصف هؤلاء المرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في حين تم تشخيص إصابة 20% منهم بمرض الشريان التاجي، الذي يسبب انسداد الشرايين التي تغذي القلب بالدم، وكان خمسة في المائة آخرون يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، وهو معدل غير طبيعي يمكن أن يضعف القلب مع مرور الوقت، وثلاثة في المائة أصيبوا بنوبة قلبية، تم تشخيص إصابة واحد من كل 100 مشارك بقصور القلب الاحتقاني، أما بقية المشاركين فلم يكن لديهم أي مشاكل قلبية سابقة.

وخضع المشاركون لاستبيان مكون من 12 سؤالاً حول تعرضهم للبلاستيك، وسُئلوا عما إذا كانوا يستخدمون مواد بلاستيكية مثل أكياس التسوق وأكياس الشاي وزجاجات المياه وعلب الغداء وحاويات الوجبات الجاهزة والأواني، وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والعرق، وجد الباحثون أن التعرض العالي للبلاستيك بشكل عام أدى إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 13%، وكان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 73 عامًا معرضين لخطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 في المائة، في حين كان لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 73 عامًا احتمالية أعلى بنسبة 10 في المائة، وكانت النساء أيضًا أكثر عرضة من الرجال للإصابة بقصور القلب، مع زيادة الخطر بنسبة 14 في المائة مقارنة بـ 11 في المائة.

وكان المشاركون الذين يعيشون في المدن أيضًا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بسبب التعرض للبلاستيك بنحو سبع مرات مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وقد يكون السبب في ذلك هو أن الأشخاص في المناطق الحضرية لديهم إمكانية أكبر للوصول إلى مراكز الوجبات الجاهزة والتسوق التي تستخدم البلاستيك.

وفي الجزء الثاني من الدراسة، أخذ الباحثون 32 فأرًا وقسموها إلى ثلاث مجموعات بناءً على مدة تعرضها للمياه الملوثة يوميًا: دقيقة واحدة، وخمس دقائق، و15 دقيقة، بعد ثلاثة أشهر، جمع الباحثون عينات براز من الفئران لتحليل التغيرات التي طرأت على ميكروبيوم الأمعاء، وبمجرد إعدام الفئران، أزال الفريق قلوبها لأخذ عينات من الدم وفحص بنيتها.

وكتب الباحثون أن تحليل البراز أظهر زيادة في البكتيريا المعوية الضارة التي ثبت أنها تلحق الضرر بالخلايا وتؤدي إلى الالتهاب، كما ضعفت عضلات قلب الفئران وتضررت، وقال الخبراء إن ذلك ربما كان نتيجة لالتهاب الأمعاء الذي انتشر عبر مجرى الدم ومهاجمة الأوعية الدموية والشرايين، ما زاد من خطر ضعف القلب بمرور الوقت وفشله.

وكانت هناك عدة قيود، وكان أبرزها أن الدراسة وجدت ارتباطًا بين التعرض للبلاستيك وتلف القلب وليس سببًا مباشرًا، كما لم يأخذ الفريق عينات من الأنسجة من المشاركين من البشر.

وقال الباحثون، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتعرف على الآلية الدقيقة للتعرض طويل الأمد للجسيمات البلاستيكية الدقيقة وتلف القلب.

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