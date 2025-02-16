5 أعراض خفية تشير إلى أمراض الغدة الدرقية

كشفت الدكتورة آنا تيبلوفا أخصائية الغدد الصماء أن قصور الغدة الدرقية قد يكون مخفيا وراء أعراض أمراض أخرى.

وقصور الغدة الدرقية هو نقص مستمر في مستوى الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية، وفقا لصحيفة"، "gazeta" الروسية.

وقالت: "غالبا ما يراجع المرضى أطباء الجلدية بسبب أعراض مثل جفاف الجلد وخشونته وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر ، والتي قد تشير إلى حالات أخرى".

وتابعت: "هناك أيضا قناع "القلب" عندما يشعر المريض بالقلق من ارتفاع ضغط الدم الشرياني واضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون وانخفاض ضربات القلب.

وأضافت: "ويمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك واضطراب تدفق الصفراء واليرقان علامات على حالات كامنة أخرى".

وأوضحت: "غالبا ما تراجع النساء الأطباء بسبب أعراض مثل اضطرابات الدورة الشهرية والعقم ، والتي قد تشير إلى مشاكل في الجهاز التناسلي".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على الصحة النفسية، مما يؤدي إلى الاكتئاب وانخفاض القدرات العقلية.

اقرأ أيضا:

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

"القاتل الصامت".. كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على ضغط الدم؟

"نجاح وفلوس".. كيف يؤثر رش العطور على طاقتك الروحية؟

فيديو مؤثر.. فيل ينهار حزنا في وداع مربيه وهو على فراش الموت

3 أبراج تخطف الأنظار بحضورها.. "أصحاب طلة وكاريزما" هل برجك منهم؟