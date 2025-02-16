ما العلاقة بين الاكتئاب والرغبة في تناول الحلويات؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى توبنجن الجامعي في ألمانيا أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يفضلون الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات السكريات، خاصة عند تفاقم أعراض الاضطراب.

وأجرى الباحثون الدراسىة على 117 متطوعا، بينهم 54 شخص تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب، وقام الباحثون بتقييم السلوك الغذائي للمشاركين من خلال مطالبتهم بوصف مدى رغبتهم في تناول 60 نوعا من الأطعمة من بينها أطعمة غنية بالسكر والكربوهيدرات وأطعمة غنية بالبروتين أو الألياف، وفقا لموقع "mail".

وأظهرت النتائج أن مرضى الاكتئاب، وبالرغم من تراجع شهيتهم بشكل عام، ينجذبون بشكل ملحوظ إلى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز والمشروبات المحلاة والشوكولاتة بالحليب، بينما تبدو الأطعمة الغنية بالبروتينات أو الدهون أقل جاذبية لهم. وأكد الباحثون أن هذا التغيير في التفضيلات الغذائية لا يرتبط بزيادة الشهية عموما، بل يظهر كرغبة انتقائية تجاه أنواع محددة من الطعام.

ويتابع الباحثون دراساتهم حاليا لاكتشاف فيما إذا كان تحسين النظام الغذائي لمرضى الاكتئاب يمكن أن يساهم في تخفيف أعراض مرضهم على المدى الطويل، إذ أظهرت الدراسات المبدئية أن الصيام المتقطع أو الحميات الغذائية الغنية بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة) قد يكون لها تأثير مضاد للاكتئاب، الأمر الذي يقد يفتح آفاقا لتطوير علاجات جديدة للاكتئاب من خلال الحميات الغذائية.

وأشارت الدراسة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها تأثير على المزاج والحالة النفسية، على سبيل المثال فإن الصودا والشوكولاتة قد يحسنان المزاح ويساعدان على الاسترخاء، لاحتوائهما على مواد تساعد على زيادة إفراز السيروتونين في الجسم.

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