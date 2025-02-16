ما أسباب وأعراض وعلاج الحدبة الدهنية؟

كشف طبيب الجلدية الروسي الدكتور دينيس سيرجييف أن "سنام الأرملة" أو الحدبة الدهنية هي حالة تتراكم فيها الأنسجة الدهنية الزائدة في المنطقة الواقعة بين الرقبة وأعلى الظهر.

وتكون الحدبة الدهنية لدى النساء مرتبطة بانقطاع الطمث نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، وإعادة توزيع الأنسجة الدهنية.

أما بالنسبة للرجال، فقد تتطور لديهم رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق بسبب ضعف التمثيل الغذائي لهرمون التستوستيرون، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما يمكن أن تؤدي إمالة الرأس إلى الأمام كما عند العمل على الكمبيوتر مثلا، إلى تغير قوة العضلات واختلال التوازن العضلي، وبالتالي ظهور "سنام الأرملة".

وقد يكون العامل الآخر في حدوث رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق هو تغيرات النسيج الضام.

وتتكون في بعض الأحيان كبسولة كثيفة من النسيج الضام حول الرواسب الدهنية، ما يجعلها أكثر وضوحا ويصعب تصحيحها.

ومن بين العوامل الأخرى المسببة لظهور "سنام الأرملة" السمنة والوزن الزائد والاستعداد الوراثي وأمراض الغدد الصماء، مثل متلازمة كوشينج.

لذا قبل البدء في العلاج إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد حجم وبنية النسيج الدهني وتحديد وجود أو عدم وجود كبسولة النسيج الضام واستبعاد التكوينات المرضية الأخرى.

وهناك العديد من الطرق لعلاج هذه الحالة، بيد أن العملية الجراحية هي التي تعطي نتائج ثابتة وضمانات جمالية. وتتضمن العملية الجراحية إما شفط الدهون إذا كانت رخوة وعدم وجود كبسولة النسيج الضام.

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وعند وجود هذه الكبسولة أو النسيج الدهني كثيف وحجمه كبير، لا بد من استئصاله جراحيا.