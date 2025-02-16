كيف يؤثر توقيت تناول الوجبات على الصحة؟

كشف طبيب التغذية الأمريكي فالتر لونجو أن هناك وقت مثالي لتناول الطعام قد يساعد على إطالة العمر.

وأوضح فالتر أن الحد من أوقات تناول الطعام إلى 12 ساعة يوميا يمكن أنيساعد على البقاء أصغر سنا، وهو ما يعرف بـ "الصيام المتقطع".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص في أمريكا يأكلون لمدة 14 إلى 15 ساعة في اليوم، هذا يعني أنهم يصومون لمدة تسع 9 ساعات فقط"، وفقا لموقع "سوري لايف".

وتابع: "12 ساعة من الصيام و12 ساعة من الأكل هذا يبدو جيدا جدا".

وقال لونجو: "ومع ذلك بدأ الأشخاص في إساءة استخدامه وبدأوا في الصيام لمدة 16 ساعة يومياً أو 18 ساعة أو 20.

لذلك كنت ضد ذلك وما زلت ضده، لأن تلك الساعات الـ 16، وحتى 14 ساعة أو أكثر، مرتبطة بالعديد من الآثار الجانبية والكثير من المشاكل على المدى الطويل".

ويعني هذا النوع من الصيام المتقطع، تناول جميع وجباتك (والوجبات الخفيفة) بين الساعة 7 صباحاً و7 مساءً (أو 8 صباحاً و8 مساءً وما إلى ذلك).

ويمكنك فقط استهلاك الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل القهوة السوداء والشاي خارج نافذة تناول الطعام الخاصة بك.

وهناك أدلة على أن الصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن (على الأقل في الأمد القريب) بالإضافة إلى تحسين عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

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