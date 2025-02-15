مشروب يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.. تناول كوبا منه يوميا

كتبت: أسماء العمدة:

مشروب الكركديه من المشروبات الصحية التي تعود بفوائد كبيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، وبخاصة في ما يتعلق بتنظيم ضغط الدم، كما يشير أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

كيف يُساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟

وأوضح "صلاح" لـ"مصراوي"، أن الكركديه يحتوي على مركبات فعّالة، تسهم في خفض ضغط الدم، من أبرزها:

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف، وتحسين وظائفها، وتوسيعها، مما يسهل تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

تأثير مُدر للبول خفيف

يساهم الكركديه في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق زيادة التبول، ما يسهم أيضًا في خفض ضغط الدم.

الدراسات العلمية وتأثير الكركديه على ضغط الدم

أظهرت العديد من الدراسات العلمية فعالية الكركديه في خفض ضغط الدم، من بين نتائجها:

شرب شاي الكركديه بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمعدل يتراوح بين 7-12 ملم زئبقي، وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بمعدل يتراوح بين 3-10 ملم زئبقي.

في بعض الحالات، تبين أن تأثير الكركديه يشابه تأثير بعض الأدوية الخافضة للضغط، مثل دواء "كابتوبريل".

ويُعتبر الكركديه فعالًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم.

طريقة تحضير مشروب الكركديه

لتحضير شاي الكركديه، يُنقع الكركديه المجفف في الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة.

يمكن تناوله ساخنًا أو باردًا، مع إمكانية إضافة الليمون أو العسل لتحسين المذاق.

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