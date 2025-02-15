ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص مرتين أسبوعيًا؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

الحمص طعام متعدد الاستخدامات، ما يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يعد طريقة ممتازة لتعزيز الصحة، ويرجع ذلك إلى قيمته الغذائية العالية، واحتوائه على البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأساسية، وفقا لموقع "هيلث".

إصلاح العضلات والأنسجة

يساعد تناول الحمص على نمو العضلات وإصلاح الأنسجة وإمداد الجسم بالطاقة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، وذلك بفضل احتوائه على البروتين.

صحة الجهاز الهضمي

يعزز المحتوى العالي من الألياف في الحمص صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

كما تساعد الألياف أيضا في تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

صحة القلب

الحمص غني بالألياف والبوتاسيوم والدهون الصحية التي تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كما تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار والبوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم، وأيضا مضادات الأكسدة الموجودة في الحمص تسهم أيضا في تقليل الالتهاب في الجسم والوقاية من أمراض القلب.

إدارة الوزن

الحمص يحتوي على البروتين والألياف، ما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويسهم في السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام، ما يساعد على فقدان الوزن وإزالة الفضلات من الجسم.

العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة

الحمص مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والزنك وفيتامين ب 6.

وقد تؤدي هذه العناصر الغذائية دورا حيويا في إمداد الجسم بالطاقة وتقوية المناعة وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيه الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي يسهم في الشيخوخة وتطور الأمراض المزمنة.

سهل التضمين في الوجبات

الحمص متعدد الاستخدامات ويسهل إضافته إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، ويمكن الاستمتاع بها في السلطات أو الحساء أو تناوله كوجبة خفيفة مقرمشة.

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