5 مشروبات لتعزيز المناعة في الشتاء.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعد امتلاك جهاز مناعة قوي أمرًا مهمًا خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد، ولحسن الحظ، تتمتع بعض المشروبات بخصائص تعزز المناعة، ويمكنها حمايتنا من الإصابة بالأمراض.

ووفقًا لموقع "ndtv" فإن هذه المشروبات تعزز المناعة، ويمكنك صنعها في المنزل لتحسين المناعة:

شاي الزنجبيل والليمون

يتمتع كل من الزنجبيل والليمون بخصائص مضادة البكتيريا والالتهابات، وعصر عصير الليمون في كوب من الماء الساخن، مع الزنجبيل ثم تركه لبضع دقائق قبل شربه يمتعك بمناعة جيدة.

عصير التوت البري

التوت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تدعم صحة المناعة، امزج التوت المخلوط والزبادي ومحلي طبيعي لتحضير عصير لذيذ ومغذي.

الشوكولاتة الساخنة لتعزيز المناعة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، وإضافة مكونات تعزز المناعة مثل القرفة وقليل يمكن أن يعزز فوائدها بشكل أكبر.

لذا سخني الحليب حسب رغبتك ومسحوق الكاكاو والقرفة في قدر، قومي بتحليته بمحلي طبيعي حسب الرغبة.

شاي البابونج واللافندر

ويُعرف البابونج واللافندر بخصائصهما المهدئة، حيث يساعدان على تقليل التوتر وتعزيز النوم الجيد ليلاً، وتعزيز المناعة والحماية من السرطانات.

الشاي الأخضر

ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة مفيدة، ويرتبط غالبًا بتحسين وظائف المناعة، والحماية من السرطان والأمراض الخطيرة.

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