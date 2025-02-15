يعشقه كثيرون.. مشروب شهير يحمي القلب والكلى والدماغ

كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية التغذية العلاجية البريطانية باميلا ماسون، أن شرب الشاي قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب والكلى وتعزيز صحة الدماغ.

صحة القلب

الشاي مليء بمضادات الأكسدة "البوليفينول" ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والوقاية من الالتهابات، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما أن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يسهم في تقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال خفض ضغط الدم والكوليسترول وتوسيع الشرايين.

كما أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

صحة الدماغ

وأضافت أخصائية التغذية أن الشاي الأسود والأخضر والبابونج، يمكن أن يساعد عقلك أيضا.

ويسم استهلاك الشاي بشكل منتظم في تقوية الذاكرة، والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

كما أن الشاي الأخضر يحتوي على epigallocatechin gallate (EGCG) الذي ثبت أنه يمنع عجز الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة تسهم في تقليل الشعور بالقلق.

كما يرتبط تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميا، بصحة القلب والدماغ.

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