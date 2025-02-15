5 خضروات وفواكه تحسن نسبة السكر في الدم.. علاج طبيعي

كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع نسبة السكر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والتهابات اللثة، وحتى مشاكل العين.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم أيضًا إلى إتلاف الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، وفقًا لموقعي "Health" و"CrestwoodMedCenter".

وفيما يلي 5 أطعمة تضبط نسبة السكر في الدم:

التوت والفراولة

التوت الأزرق يوفر الألياف ومضادات الأكسدة المعروفة بخفض نسبة السكر في الدم والالتهابات، وبالمثل فإن الفراولة تقلل من مضاعفات مرض السكري مثل أمراض الكلى وتلف الأعصاب.

ووجدت دراسة في Obesity أنه مع زيادة عدد التوت المأكول، انخفضت مقاومة الأنسولين، كما تشير دراسات أخرى إلى أن الجمع بين التوت مع أو بعد الوجبات الغنية بالنشويات يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم أيضًا.

اللوز و الكاجو

تناول ربع كوب من المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل من مؤشر كتلة الجسم ومخاطر الإصابة بالسكري لما تحتوية عليه من قنبلة فيتامينات ومعادن.

الخضراوات الورقية

الخضراوات مثل السبانخ منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لأن المغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الخضراوات الداكنة مثل اللفت والكرنب توفر الفيتامينات A وC وE والكالسيوم والحديد.

تحتوي الخضراوات أيضًا على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو أمر مفيد لأن فيتامين K يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. يمكن للألياف الموجودة في الخضراوات أيضًا تحسين مستويات الجلوكوز.

الخضروات غير النشوية

حتى لو لم تكن من محبي الكرنب، فيجب أن تكون هناك خيارات أخرى من الخضروات على المائدة حرفيًا، توصي الجمعية الأمريكية للسكري بملء نصف طبقك بالخضروات غير النشوية في الوجبات، مثل البروكلي والفاصوليا الخضراء والقرع والفطر.

الحبوب الكاملة

تحتوي حبوب الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على حمض الفوليك والكروم وفيتامينات ب والمغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وتحتوي على نسبة سكر أقل من الكربوهيدرات الأخرى، مما يجعلها خيارًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول.

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