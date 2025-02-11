5 فوائد مذهلة للفول السوداني.. وهذا تأثيره على الكلى والقلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفول السوداني من المكسرات التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات حول العالم، ويتميز بفوائد صحية مذهلة.

إليك بعض الفوائد الرئيسية لتناول الفول السوداني، بالإضافة إلى تأثيره على الكلى والقلب، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد، هيلث لاين".

فوائد الفول السوداني

الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لأولئك الذين يودون إضافة المزيد من البروتينات إلى نظامهم الغذائي.

غني بالدهون الصحية

يحتوي الفول السوداني على دهون غير مشبعة صحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة، وهي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن صحة القلب

تناول الفول السوداني بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يحتوي على مضادات أكسدة مثل الريسفيراترول الذي يساعد في حماية الأوعية الدموية ويقلل من الالتهابات.

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

الفول السوداني يحتوي على الألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري، إذ يقلل من فرص حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

مضاد للأكسدة

الفول السوداني يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين E والريسفيراترول، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم وتحسين صحة الخلايا بشكل عام.

يدعم صحة الدماغ

الفول السوداني غني بفيتامين B3 (النياسين) والمواد المغذية الأخرى، التي تساهم في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز.

تأثير الفول السوداني على الكلى

الفول السوداني يحتوي على مستويات جيدة من المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الكلى.

كما يساعد الفول السوداني في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

تأثير الفول السوداني على القلب

بسبب محتواه من الأحماض الدهنية غير المشبعة، يُعتبر الفول السوداني مفيدًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مضاد للالتهابات

الفول السوداني يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات في الأوعية الدموية، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

نصائح عند تناول الفول السوداني

على الرغم من فوائده الصحية، يجب تناوله باعتدال لأن الفول السوداني يحتوي على سعرات حرارية عالية قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

تجنب الفول السوداني المملح

يُفضل تناول الفول السوداني غير المملح أو قليل الملح لتجنب التأثيرات السلبية على ضغط الدم.

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