هل يعزز البصل الأخضر القدرة الجنسية للرجال؟.. طبيب يوضح

كتبت- أسماء العمدة:

تناول البصل الأخضر صباحًا قد يكون له بعض الفوائد المحتملة للقدرة الجنسية لدى الرجال، حسبما أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن البصل يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار (LDL)، كما يقلل من تجلط الدم، ما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويقي من الأمراض القلبية، إلى جانب العديد من الفوائد التي تشمل:

يحتوي البصل على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم، ما يجعله مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل والربو.

ويضم البصل على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء، كما يحتوي على البريبيوتيك (Prebiotics) التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

البصل الأخضر يحتوي على مركبات قد تساهم في تحسين جوانب معينة من الصحة الجنسية.

يحتوي البصل الأخضر على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، التي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف، بما في ذلك الخلايا التي تساهم في إنتاج الحيوانات المنوية.

يُعتقد أن البصل الأخضر يساهم في تحسين الدورة الدموية، وهو أمر مهم للانتصاب.

يزيد البصل من مستويات هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكري مهم للرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية.

وأختتم أخصائي التغذية العلاجية بأنّ تناول كميات معتدلة من البصل الأخضر كجزء من نظام غذائي صحي قد يكون له فوائد عامة، ولكن الإفراط فيه قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، وإذا كنت تعاني من أي مشاكل جنسية، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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