5 أطعمة تمنع التجاعيد وتعزز صحة البشرة

تجاعيد البشرة هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، ولكن يمكن لتناول بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أن يساعد في تقليل ظهورها والحفاظ على بشرة شابة ونضرة، وفقا لموقع "Money Control".

مرق العظام

يعتبر مرق العظام من أفضل المصادر الطبيعية للكولاجين، وهو البروتين الذي يلعب دورا حيويا في الحفاظ على مرونة الجلد وتماسكه.

الأسماك الدهينة

تساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة على تقليل الالتهاب وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس، بينما يدعم الكولاجين بنية الجلد ويمنحه المرونة.

الدجاج

مصدراً ممتازاً للكولاجين، وخاصة في أجزاء مثل الجلد والغضاريف، تحتوي الأنسجة الضامة في الدجاج على نسبة عالية من البروتينات التي تدعم بنية الجلد وتماسكه، ما يُسهم في الحصول على بشرة أكثر شبابًا.

البيض

يحتوي بياض البيض على على البرولين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج الكولاجين، والحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه، ما يعزز صحة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

الحمضيات

تعتبر الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت مصادر غنية بفيتامين C، وهو فيتامين ضروري لتخليق الكولاجين، وحماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويُسهم في الحفاظ على بشرة شابة ونضرة.

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