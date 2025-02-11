هذا المشروب الطبيعي يقوي قلبك ويخفض مستويات السكر

يؤثر ما تتناوله صباحا على معدة فارغة في صحتك بشكل كبير، وعصير السبانخ من المشروبات المفيدة، فهو يساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، التي نستعرضها لكم وفقا لموقع "Indian Express".

فوائد تناول كوب من عصير السبانخ صباحا

الترطيب وإزالة السموم

يحتوي عصير السبانخ على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد على ترطيب الجسم وتخليصه من السموم.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في السبانخ تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن عملية الهضم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد استهلاكه أيضا على تنظيم مستويات السكر في الدم.

دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء

بسبب احتوائه على كمية عالية من الحديد الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء.

إمداد الجسم بالطاقة

يمنح عصير السبانخ الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية.

تعزيز صحة الجلد والشعر

عصير السبانخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين واللوتين، ما يعزز صحة الجلد والشعر والجهاز المناعي.

تقوية القلب

تُسهم النترات الموجودة به في دعم صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية وتنظيم مستويات الكوليسترول.

تحسين صحة العين

كما يساعد محتواه من اللوتين والزياكسانثين في حماية الرؤية من خلال تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

أفضل وقت لتناول عصير السبانخ

يعتبر شرب 120-240 مل من عصير السبانخ على معدة فارغة آمنا، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية للجسم.

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