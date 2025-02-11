هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير البنجر- مفاجأة

كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، عن أهمية البنجر كغذاء شتوي ممتاز، لما يتمتع به من فوائد صحية.

تقول مارينا: "عصير البنجر مشروبا شائعا يحظى بشعبية خاصة بين الرياضيين، والسبب في ذلك يعود إلى غناه بالنترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النتريك، الذي يعزز توسع الأوعية الدموية الطرفية، ويحسن تدفق الدم إلى العضلات والتنفس، ونتيجة لذلك، يساعد تناوله الرياضيين على زيادة قدرتهم على التحمل"، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

وأشارت أيضا إلى أن البنجر يساعد على خفض مستوى ضغط الدم الانقباضي والانبساطي من سبعة إلى ثلاثة أو أربعة ملليمترات، وأن إضافته إلى النظام الغذائي سيكون مفيدا جدا لتعزيز صحتهم.

وفقا لموقع "healthline"، هناك عدة فوائد أخرى لشرب عصير البنجر:

تعزيز صحة القلب، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة والنترات.

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، لذا يُسهم استهلاكه في تقوية المناعة.

غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعزيز صحة البشرة.

يؤدي تناوله إلى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي، يقي من السكتة الدماغية.

يساعد على فقدان الوزن، بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الألياف.

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