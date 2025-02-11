4 علامات تشير إلى "توهم" المرض الجسدي

كثيرا ما يشكو البعض من أعراض جسدية كالصداع أو آلام البطن، ولكن الفحوصات الطبية لا تكشف عن أي سبب عضوي.

هذه الحالة يطلق عليها الأطباء "الأمراض النفسية الجسدية".

تشير الإحصائيات إلى أن الدماغ قد يخترع أمراضا وهمية رغم أنها لا ترتبط بأي سبب عضوي، إلا أنها حقيقية من حيث الأعراض التي يعاني منها الشخص، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

كيف تعرف أنك تعاني من مرض نفسي جسدي؟

يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن عندما يخضع المريض لفحوصات متعددة وشاملة، ولا يجد الأطباء أي سبب عضوي للأعراض، فهذا قد يشير إلى أن المشكلة نفسية جسدية.

علامات تشير إلى المرض النفسي الجسدي

في بعض الأحيان، يمكن للشخص أن يشك في أن أعراضه قد تكون ذات طبيعة نفسية جسدية، وذلك بناءً على ظهور مجموعة من العلامات في وقت واحد، منها:

الشعور بـ4 أنواع مختلفة من الألم في الجسم.

مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الإسهال.

أعراض عصبية، مثل التنميل، أو التشنجات، أو ازدواج الرؤية.

الشعور بأحد أعراض العجز الجنسي.

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