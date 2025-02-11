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ما العلاقة بين السكري والاكتئاب؟

02:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

مرض السكري

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كشفت دراسة حديثة أجرتها العالمة الروسية الأمريكية أنتشي بارانوفا من جامعة جورج ميسون عن وجود علاقة بين الاكتئاب وتطور مرض السكري من النوع الثاني.

استخدم الباحثون أساليب جينية متقدمة لتحليل هذه العلاقة، وتوصلوا إلى نتائج مفاجئة.

ارتباط جيني إيجابي

أظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "التقدم في علم الأدوية النفسية العصبية والطب النفسي البيولوجي" أن مرض السكري من النوع الثاني يرتبط جينيا ليس فقط بالاكتئاب، بل أيضا بالاضطرابات العاطفية بشكل عام.

الأشخاص الذين لديهم ميل جيني للاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة تقارب الربع، بينما كان الأشخاص الذين لديهم ميل وراثي لاضطرابات المزاج العاطفية أكثر عرضة للإصابة بنسبة تقارب النصف (48٪).

الالتهابات المزمنة

يشير العلماء إلى أن العمليات الالتهابية التي تحدث في الجسم تؤدي دورا في تطور مرض السكري من النوع الثاني.

الالتهاب المزمن الناتج عن النشاط المناعي المفرط يسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري.

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مرض السكري الاكتئاب
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