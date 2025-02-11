قصور القلب.. 5 علامات تحذيرية لا تتجاهلها

أشار الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف إلى أن قصور القلب حالة خطيرة تحدث عندما يعجز القلب عن العمل بكفاءة.

وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تستدعي زيارة الطبيب المختص فورا، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

التعب السريع، وانخفاض القدرة على تحمل النشاط البدني.

ضيق تنفس شديد يستمر فترة طويلة، حتى عند بذل مجهود بدني بسيط.

تورم وازرقاق القدمين.

الاستيقاظ في الليل بسبب الاختناق.

قلة البول.

مراحل قصور القلب وعوامل الخطر

وأضاف إلكسندر أن المرحلة الأولى لقصور القلب، هي عوامل خطر الإصابة بمتلازمة قصور القلب مع عدم وجود تغييرات هيكلية في القلب، مثل التدخين، الوزن الزائد، ارتفاع مستوى ضغط الدم، اتفاع مستوى السكر في الدم، أمراض الكلى والقصور الكلوي.

ووفقا له، لا تظهر أعراض في المرحلة الثانية من قصور القلب، ولكن ظهور الأعراض يشير إلى أن متلازمة قصور القلب هي في المرحلة الثالثة.

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