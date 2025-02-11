ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخبز يوميا؟

الخبز، لا يكاد يخلو من أي مائدة، بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، فهو يمد الجسم بالطاقة والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن، هل يمكن تناوله يوميا دون أضرار؟

أنواع الخبز وقيمتها الغذائية

تتنوع أنواع الخبز، فهناك خبز القمح، والجاودار والشعير، والذرة، وغيرها، بالإضافة إلى خبز النخالة وخبز الحبوب الكاملة، كما تختلف درجة جودة الخبز، فهناك الخبز الممتاز، والأول، والثاني.

تشير خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أوكسانا ميخاليفا إلى أن خبز الجاودار يعتبر الأكثر فائدة، لاحتوائه على سعرات حرارية أقل، ونسب أعلى من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بخبز القمح، أما من حيث درجة الجودة، فالخبز من الدرجة الثانية هو الأفضل، لاحتوائه على النخالة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

الفوائد الغذائية للخبز:

لا تقتصر فوائد الخبز على الكربوهيدرات والبروتين، بل يحتوي أيضا على النشا التي تمد الجسم بالطاقة، والألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

أضرار تناول الخبز بإفراط

بالرغم من الفوائد الغذائية للخبز، إلا أنه يجب الاعتدال في تناوله، فالخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة التي قد ترفع مستويات السكر في الدم.

لذا، يُنصح بتناول خبز الجاودار وخبز النخالة وخبز القمح من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى خبز الحبوب الكاملة والخبز متعدد الحبوب.

إضافات قد تقلل من فائدة الخبز

قد تُضاف بعض المكونات إلى الخبز، كالسكر والعسل والدبس والدهون، ما يزيد من سعراته الحرارية ويقلل من قيمته الغذائية، لذا، يُفضل اختيار الخبز الذي لا يحتوي على هذه الإضافات.

الكمية الموصى بها

توصي الدكتورة بتناول 100 جرام من خبز القمح و150 جرام من خبز الجاودار يوميا، ما لم تكن هناك موانع صحية.

محاذير تناول الخبز

قد يكون الخبز ضارا في بعض الحالات، كمرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الجلوتين، وفي حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي كقرحة المعدة.

في هذه الحالات، يُنصح بتناول كمية صغيرة من الخبز الأبيض.

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