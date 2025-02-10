تحذير من حقن ومجموعة البرد.. مخاطر قد تصل للوفاة

كتبت- أسماء مرسي:

في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، قدمت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق دة إرشادات للمواطنين للوقاية من الأمراض المصاحبة لتقلبات الطقس، وحذرت من تناول حقنة "هتلر" أو مجموعة البرد.

تحذير من حقنة البرد "هتلر"

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الشائعة، المعروفة باسم "هتلر"، لاحتوائها على تركيبة خطيرة تتكون من مضاد حيوي، كورتيزون، ومسكن قوي.

مكونات حقنة البرد

وأضاف "بدران" لـ"مصراوي" أن حقنة البرد هي تركيبة شائعة وغير موصوفة طبيا تتكون عادة من ثلاثة مكونات رئيسية: مضاد حيوي، كورتيزون، ومسكن قوي.

يُروج لهذه الحقنة كعلاج سريع وفعال للعديد من الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

أضرار الاستخدام المفرط دون داع

مضاد حيوي عشوائي

يؤدي إلى ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعل العدوى أكثر صعوبة في العلاج.

الكورتيزون

هو دواء قوي مضاد للالتهابات، ولكن استخدامه بشكل غير صحيح يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، مثل ضعف المناعة، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام.

المسكن القوي

قد يسبب نزيفا في الجهاز الهضمي، ويقلل المناعة، ويسبب حساسية، ومشكلات في المعدة، وغيرها من الآثار الجانبية.

مخاطر لا تتوقعها لـ حقنة هتلر

تضعف المناعة وتزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

تسبب الفطريات في الجسم، والتهابات في الأمعاء، ومشكلات في الجهاز الهضمي.

تزيد من خطر الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الكبد والكلى، وغيبوبة السكر، والعمى المفاجئ، وحتى الوفاة.

فقدان حاسة التذوق.

ردود فعل تحسسية خطيرة، مثل الطفح الجلدي والحكة.

قد تتأخر تفاعلات الحساسية بعد أيام أو أسابيع وقد تستمر لبعض الوقت، وتسبب ظهور بعض الأعراض، مثل الحمى، الطفح الجلدي، التورم، أنيميا، الإرهاق، عدم انتظام ضربات القلب، ضيق التنفس، تضخم الغدد الليمفاوية، التهاب في الكلى، ظهور دم في البول.

مضاعفات حقنة هتلر

حقنة هتلر لها العديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، منها:

فشل الكبد والكلى.

غيبوبة السكر.

العمى المفاجئ.

الفئات الأكثر عرضة للخطر لحقنة هتلر

- جميع الفئات معرضة للخطر.

- كبار السن أكثر عرضة لحدوث تفاعلات خطيرة مع تقدم العمر.

العوامل الأخرى، مثل الأمراض المصاحبة أو الأدوية المشتركة، قد تكون مسؤولة عن زيادة شدة تفاعلات فرط الحساسية.

كما شدد "بدران" على الابتعاد عن تناول ما يعرف بـ "مجموعة البرد" التي تُباع في الصيدليات، لما تسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

ما هي مكونات مجموعة البرد؟

تحتوي مجموعة البرد على 3 أنواع من الحبوب، وهما مضاد حيوي ومضادة للحساسية، ومسكن قوى.

أضرار تناول مجموعة البرد

الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، كما في حقنة البرد، يًُسهم في ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعل علاج الالتهابات أكثر صعوبة.

تسبب ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات.

مشكلات في الكلى، خاصة عند استخدامها بجرعات عالية أو لفترات طويلة.

مضاعفات أخرى قد تشمل ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل، وتغيرات في المزاج.

بدائل آمنة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

أخذ قسطا من الراحة وشرب السوائل الدافئة.

الغرغرة بالماء المالح لتخفيف التهاب الحلق.

استخدام البخاخات الأنفية لتخفيف انسداد الأنف.

تناول مشروبات دافئة مع العسل والليمون والزنجبيل.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، لتعزيز المناعة.

استنشاق بخار الماء لتخفيف احتقان الأنف.

استخدام مسكنات الألم الآمنة عند الضرورة وبعد استشارة الطبيب المختص.

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